09:10 (мск), источник: © РИА Новости
Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летающий аппарат, сообщил Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
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«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал он.
По его словам, при этом никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет.
На месте работают представители силовых структур, добавил Шапша.
Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.