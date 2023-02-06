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09:10 (мск), источник: © РИА Новости

Недалеко от Калуги в воздухе взорвался беспилотник

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летающий аппарат, сообщил Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал он.

По его словам, при этом никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет.

На месте работают представители силовых структур, добавил Шапша.

Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

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