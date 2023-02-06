Главное о землетрясении в Турции и Сирии: сотни погибших, тысячи пострадавших и разрушенные памятники

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 утра мск. После него только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6. Также известно о землетрясениях в сирийских провинциях. Подземные толчки ощущались в других странах, в том числе в Ливане и на армяно-грузинской границе.
В Турции погибли 284 человека, еще 2383 ранены. В Сирии 326 погибших, 1042 человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав САР.
В Генконсульстве РФ в Стамбуле не получали обращений от россиян. Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов также рассказал, что информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, передает «РИА Новости».
В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, о произошедшем сообщили президенту Эрдогану. Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.
На крупнейшем в Сирии нефтеперерабатывающем заводе в городе Баниас повреждено оборудование, он приостановил работу, произошла утечка нефтепродуктов.
В селе Топбогазы в провинции Хатай взорвался газопровод, пожар вспыхнул в двух местах, сообщает агентство Ihlas.
В турецкой провинции Газиантеп разрушена крепость из списка ЮНЕСКО. В Сирии пострадала историческая цитадель Алеппо.
По данным CNN Turk, в аэропорту провинции Хатай в Турции полностью разрушена единственная взлетно-посадочная полоса.
Аэропорты городов Кахраманмараш и Газиантеп закрыты для гражданских рейсов и обслуживают только рейсы с помощью для пострадавших, рассказал в эфире ТРТ вице-президент Турции Фуат Октай. Из-за повреждений временно прекратил работу порт Искендерун, сообщила администрация.
Готовность оказать Турции помощь в связи с землетрясением выразили Россия, Израиль, Украина, США, Индия, Азербайджан, Польша, Болгария, Иран и Пакистан, поддержать Турцию и Сирию также готов Евросоюз.
Владимир Путин выразил соболезнования президентам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, заявил о готовности оказать необходимую помощь.
Как сообщила Росавиация, землетрясение не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний в регион.