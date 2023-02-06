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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Главное о землетрясении в Турции и Сирии: сотни погибших, тысячи пострадавших и разрушенные памятники

В ночь на 6 февраля возле города Газиантеп на юге Турции (менее 50 км до сирийской границы) произошло землетрясение магнитудой 7,8. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились десятки домов, погибли более 500 человек. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от пострадавших россиян.

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Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17 утра мск. После него только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6. Также известно о землетрясениях в сирийских провинциях. Подземные толчки ощущались в других странах, в том числе в Ливане и на армяно-грузинской границе.

В Турции погибли 284 человека, еще 2383 ранены. В Сирии 326 погибших, 1042 человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав САР.

В Генконсульстве РФ в Стамбуле не получали обращений от россиян. Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов также рассказал, что информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, передает «РИА Новости».

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, о произошедшем сообщили президенту Эрдогану. Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.

На крупнейшем в Сирии нефтеперерабатывающем заводе в городе Баниас повреждено оборудование, он приостановил работу, произошла утечка нефтепродуктов.

В селе Топбогазы в провинции Хатай взорвался газопровод, пожар вспыхнул в двух местах, сообщает агентство Ihlas.

В турецкой провинции Газиантеп разрушена крепость из списка ЮНЕСКО. В Сирии пострадала историческая цитадель Алеппо.

По данным CNN Turk, в аэропорту провинции Хатай в Турции полностью разрушена единственная взлетно-посадочная полоса.

Аэропорты городов Кахраманмараш и Газиантеп закрыты для гражданских рейсов и обслуживают только рейсы с помощью для пострадавших, рассказал в эфире ТРТ вице-президент Турции Фуат Октай. Из-за повреждений временно прекратил работу порт Искендерун, сообщила администрация.

Готовность оказать Турции помощь в связи с землетрясением выразили Россия, Израиль, Украина, США, Индия, Азербайджан, Польша, Болгария, Иран и Пакистан, поддержать Турцию и Сирию также готов Евросоюз.

Владимир Путин выразил соболезнования президентам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, заявил о готовности оказать необходимую помощь.

Как сообщила Росавиация, землетрясение не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний в регион.

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