По словам источника, в результате удара были уничтожены снаряды к гаубицам M777 калибром 155-мм и к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30, а также пять единиц автомобильной техники.
Погибли восемь украинских военных, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Также в районе населенного пункта Днепровское российскими войсками была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Погибли четверо военных ВСУ, трое были ранены.
Кроме того, бойцы Воздушно-десантных войск России (ВДВ) провели марш на опорные пункты ВСУ и уничтожили бронетехнику и живую силу противника. Кадрами боевой работы поделилось российское Министерство обороны.
Отмечается, что в ходе выполнения боевых задачи экипажи использовали 120-миллиметровые самоходные орудия «Нона». Отмечается, что артиллеристы действовали профессионально и слаженно.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные позиции на донецком направлении в рамках СВО. Он отметил, что российские бойцы успешно атаковали живую силу и технику 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.