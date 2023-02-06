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11:54 (мск), источник: Известия

Артиллерия РФ нанесла удар по складу с боеприпасами ВСУ в районе Степановки

Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по складу с боеприпасами одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили «Известиям» в экстренных службах в понедельник, 6 февраля.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам источника, в результате удара были уничтожены снаряды к гаубицам M777 калибром 155-мм и к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30, а также пять единиц автомобильной техники.

Погибли восемь украинских военных, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Днепровское российскими войсками была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Погибли четверо военных ВСУ, трое были ранены.

Кроме того, бойцы Воздушно-десантных войск России (ВДВ) провели марш на опорные пункты ВСУ и уничтожили бронетехнику и живую силу противника. Кадрами боевой работы поделилось российское Министерство обороны.

Отмечается, что в ходе выполнения боевых задачи экипажи использовали 120-миллиметровые самоходные орудия «Нона». Отмечается, что артиллеристы действовали профессионально и слаженно.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные позиции на донецком направлении в рамках СВО. Он отметил, что российские бойцы успешно атаковали живую силу и технику 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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