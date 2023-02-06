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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в Telegram-канале представительства.

Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 11.00 мск, украинские выпустили так же три снаряда калибра 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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