Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в Telegram-канале представительства.
Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 11.00 мск, украинские выпустили так же три снаряда калибра 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.