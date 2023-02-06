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21:33 (мск), источник: РБК

Российские спасатели вылетели в Турцию

Первый самолет со спасателями МЧС из России направился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе группировки — семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. В группировку вошли спасатели аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Также МЧС направило в Турцию мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим. «На базе него более 40 специалистов МЧС России будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — уточняется в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности отправить спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Аналогичную помощь Путин предложил Сирии, которая тоже пострадала от стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло на юге Турции в ночь на 6 февраля. Около 13:30 в центральной части страны произошло еще одно землетрясение, оно ощущалось в соседних странах. По последним данным, в стране погиб 1651 человек, пострадали 11 119. Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля. Еще более 1 тыс. человек погибли в Сирии.

Землетрясение на юго-востоке Турции
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