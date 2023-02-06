АТОР: под завалами отеля в Турции остаются 43 русскоговорящих гида

Ранее в понедельник АТОР сообщала, что, по предварительным данным, в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. В том числе 25−30 тысяч — в Стамбуле, около 12−15 тысяч на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.
«Как сообщили вечером профильные турецкие СМИ и источники редакции в туриндустрии Турции, в отеле Isias Hotel в городе Адыяман под завалами остается часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции, приехавших туда в рамках профессионального образования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте отеля ведутся спасательные работы. «Уже известно минимум о 4 разрушенных отелях — в Адыямане Малатье, Кахраманмараше, Антакье. Известно, что в двух из них жили спортивные команды», — добавляется в сообщении.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погибло 1762 человека, ранены более 12 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.