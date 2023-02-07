В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре

«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — сказал советник.
Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней.
«Они называют разные причины конфликтов, среди которых в том числе месть за попытку Польши воспользоваться ситуацией и разворовать земли западной части Украины», — уточнил советник.
В январе сообщалось, что на горловском направлении силовики ДНР фиксируют в радиопереговорах перепалки между украинскими солдатами и польскими наемниками.
В ноябре 2022 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия, которые иногда вытекают в драки и даже перестрелки. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского «временно передать» Польше территории Западной Украины под предлогом обеспечения безопасности.