Шойгу рассказал о потерях Киева в январе

«Только за первый месяц текущего года они (потери Киева. — Прим. ред.) составили более шести тысяч пятисот военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», — уточнил глава ведомства.
По его словам, противник несет значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран.
«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — сказал Шойгу.
Министр обороны отметил успехи Вооруженных сил на Донецком и Запорожском направлениях: российские военные освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, ведут наступательные действия в районе Угледара и Артемовска.
Шойгу также подчеркнул, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Киеву захватывать российские территории.
«Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — указал глава Минобороны.
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, добавил министр.
«Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах», — высказался Шойгу.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.