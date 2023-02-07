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15:10 (мск), источник: © РИА Новости

Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа «Ахмат»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции республики Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Я так думаю, вопрос однозначный, что они (украинские военные. — Прим. ред.) должны будут отойти. Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят. Я так думаю, они сами тоже понимают, что им придется отступить. Противник активно занят устройством второго эшелона линии обороны», — рассказал военный.

По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.

«В зоне нашей ответственности ситуация складывается очень благоприятно. Как и наши соседи слева (ДНР. — Прим. ред.), мы тоже двигаемся вперед. Вчера был взят очень серьезный опорный пункт», — отметил Алаудинов.

В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.

Как накануне сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска.

Некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления, уточнил собеседник агентства. При этом националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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