ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

«На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.
Уточняется, что украинская армия за сутки потеряла более 50 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении, как отметили в министерстве, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.
«Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — подчеркнули в ведомстве.
Российские артиллеристы за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, самоходную гаубицу «Акация», а также склад украинских боеприпасов рядом с селом Тараса Шевченко.
Штурмовые отряды «Южной» группировки российских войск ликвидировали более 90 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу «МСТА-Б».
Помимо этого, им удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов в районе поселка Ильичовка в ДНР.
Артиллерия группировки войск «Восток» нанесла поражение украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР.
«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица “Гвоздика”, — сообщили в Минобороны.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.