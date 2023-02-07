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16:22 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии “Западной” группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Уточняется, что украинская армия за сутки потеряла более 50 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении, как отметили в министерстве, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

«Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — подчеркнули в ведомстве.

Херсонское направление

Российские артиллеристы за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, самоходную гаубицу «Акация», а также склад украинских боеприпасов рядом с селом Тараса Шевченко.

Донецкое направление

Штурмовые отряды «Южной» группировки российских войск ликвидировали более 90 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу «МСТА-Б».

Помимо этого, им удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов в районе поселка Ильичовка в ДНР.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Артиллерия группировки войск «Восток» нанесла поражение украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР.

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица “Гвоздика”, — сообщили в Минобороны.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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