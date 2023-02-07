Турция объявила режим ЧП в 10 регионах. В спасательной операции участвуют 26 тыс. человек

«Землетрясение привело к колоссальным разрушениям. Оно стало крупнейшим бедствием не только в истории нашей страны, но и всего мира. Мы объявляем регионы, затронутые землетрясением, зоной ЧС. Принято решение ввести в этих десяти провинциях режим чрезвычайного положения на три месяца, — сказал он. — Мы переживаем самые болезненные дни в нашей истории. Два сильных землетрясения, центром которых стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, привели к большим разрушениям в 10 провинциях. На этой территории оказались затронуты около 13,5 млн наших граждан».
Турецкий лидер указал, что «эти меры являются вынужденными ввиду тех последствий, к которым привели землетрясения». Введение чрезвычайного положения, по его словам, «гарантирует быстрое и эффективное проведение поисково-спасательных мероприятий».
По словам Эрдогана, «число погибших продолжает расти, на данный момент оно достигло 3 549, 22 168 человек получили ранения». Он также уточнил, что в ходе поисково-спасательных операций было спасено более 8 тыс. человек.
Власти Турции во вторник объявили о дополнительных мерах, необходимых для скорейшей ликвидации последствий землетрясения и оказания помощи нуждающимся. «На первом этапе мы немедленно выделили нашим учреждениям 100 млрд лир ($5,3 млрд — прим. ТАСС) для оказания чрезвычайной помощи и организации вспомогательных мероприятий. Начиная с мест, близких к зоне бедствия, разрабатываются необходимые планы по предоставлению гостиниц, которые уже приостановили свою деятельность в связи с зимним сезоном, в распоряжение жертв бедствия. Только в регионе Антальи для этого подготовлено 50 тыс. койко-мест», — сказал Эрдоган.
Эрдоган напомнил о международной помощи, которую оказывает Турции несколько стран, включая Россию. «На данный момент мы получили предложения об оказании помощи от 70 стран и 14 международных организаций. Также мы провели телефонные переговоры с 18 главами государств и правительств. Я хотел бы поблагодарить всех наших друзей, глав государств и правительств, которые связывались с нами, чтобы выразить свою поддержку и предложить помощь в это трудное для нашей страны время», — сказал он.
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Президент подчеркнул, что «поддержка международного сообщества ценна для Турции не только поставляемой [физически] помощью, но и своим моральным эффектом».
Эрдоган сообщил, что на данный момент в поисково-спасательных мероприятиях заняты 26 тыс. сотрудников соответствующих ведомств Турции. Каждый день, по его словам, «эта цифра растет за счет дополнительных отрядов спасателей из других районов страны и прибывающих из-за рубежа».
Влияние режима ЧП на туротрасль
Как сообщил ТАСС источник в турецкой туриндустрии, режим чрезвычайного положения в пострадавших в результате землетрясения регионах никак не скажется на отдыхе иностранных туристов. «Нет, это совершенно не связанные между собой вещи. Тем более он был объявлен только в тех регионах, которые пострадали от стихийного бедствия. Это означает, что находящиеся в курортных провинциях иностранные туристы не заметят каких-либо изменений. На их отдыхе это событие никак не скажется», — пояснил источник.
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