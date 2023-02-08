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01:04 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска за 18 минут выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине

«После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:17 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 0:20 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 0:35 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в заявлении.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.

Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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