ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

«После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:17 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 0:20 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 0:35 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в заявлении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.