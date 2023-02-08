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01:42 (мск), источник: © РИА Новости

В США показали первые снимки обломков китайского аэростата

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата.

Источник: Reuters/ВМС США

«Моряки ВМС США второй группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов достают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай якобы использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.

Штаты заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать воздушный шар над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.

Справка
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4 февраля над Атлантическим океаном американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат, который, по мнению Пентагона, собирал разведывательную информацию. МИД КНР решительно осудило акцию, посчитав сбитие китайского аэростата «чрезмерной реакцией». RTVI разбирался, какую опасность воздушный шар мог представлять для США и как инцидент повлияет на конфронтацию Вашингтона и Пекина.

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