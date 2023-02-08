01:42 (мск), источник: © РИА Новости
В США показали первые снимки обломков китайского аэростата
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ВМС США опубликовали в Twitter фото с выловленными в Атлантическом океане обломками китайского аэростата.
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«Моряки ВМС США второй группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов достают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине», — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай якобы использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.
Штаты заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать воздушный шар над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.