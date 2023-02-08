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Землетрясение в Турции и Сирии
11:47 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 7108 человек

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 7,1 тысячи человек, пострадали свыше 40 тысяч, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

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«По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось о 6957 погибших и 38 244 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

В десяти пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, там объявили режим чрезвычайного положения. Кроме того, землетрясение затронуло Сирию — провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По официальным данным, там погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
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