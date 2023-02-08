Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 7108 человек

«По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о 6957 погибших и 38 244 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
В десяти пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, там объявили режим чрезвычайного положения. Кроме того, землетрясение затронуло Сирию — провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По официальным данным, там погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.