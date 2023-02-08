Спасатели направились к месту возможного обнаружения под завалами россиян в Турции

«Едем в Хатай, предварительно, там под завалами четверо россиян», — уточнили в экстренной службе.
Данных о том, в каком состоянии пострадавшие россияне и какие у них травмы, пока нет.
Устранение последствий природного катаклизма в Турции продолжается, ведутся поиски уцелевших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля. Оно, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.
Ранее уточнялось, что под завалами в Турции оказалась семья из четырех граждан РФ. По данным экстренной службы, были шансы спасти семью россиян, оказавшихся под завалами.
Также подчеркивалось, что Москва установит судьбу россиян, которые могли пострадать при землетрясении в Турции.
Число погибших в результате землетрясения в Турции, по последним данным, выросло до 7108.