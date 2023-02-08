Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии

«Прошу окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима», — заявил один из гособвинителей.
Ранее жюри присяжных на выездном заседании Люберецкого горсуда 2 февраля сочло вину бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по всем трем эпизодам уголовного дела об организации убийств доказанной. Присяжные пришли к выводу, что Фургал не заслуживает снисхождения ни по одному из эпизодов.
Помимо самого Фургала по этому делу проходят также Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров. Кадырову прокурор попросил назначить 10,5 лет, Палею — 17 лет, а Карепову — 22 года.
Фургал, проработавший губернатором с 2018 г., был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву.
С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия.
По версии следствия, в 2004—2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова.