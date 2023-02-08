ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров

«В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа “Ахмат” совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон», — рассказал он.
По словам главы региона, российские силы нанесли ощутимый урон противнику.
«При оказании сопротивления был ранен военнослужащий ВСУ по имени Николай Рыбалка, которого вы видите на этих кадрах. Сотрудники медицинского батальона 2-го армейского корпуса Минобороны оказали ему помощь, благодаря которой он остался жив. Дальнейшее лечение Николай будет проходить в городе Луганске, куда его уже эвакуировали», — подчеркнул Кадыров.
Об освобождении Берестового сообщал в начале августа министр обороны Сергей Шойгу. Это село находится в нескольких километрах к северо-востоку от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января.
Как отметил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в республике.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.