Пасечник назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР

Пасечник уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, так как они находятся близко к линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ «скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории».
«Ситуация, безусловно, очень сложная, и в принципе касается это не только сватовско-кременского района», — рассказал врио главы ЛНР в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).
В январе Евросоюз одобрил новый пакет военной помощи Украине в размере €500 млн. 3 февраля США объявили о пакете военной помощи Киеву на $2,175 млрд. С момента начала российской военной операции Вашингтон выделил Киеву помощи на $29,3 млрд.