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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Пасечник назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР

Украина скапливает резервы на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) для контратаки, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он считает ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР очень сложной.

Спецоперация на Украине
Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пасечник уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, так как они находятся близко к линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ «скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории».

«Ситуация, безусловно, очень сложная, и в принципе касается это не только сватовско-кременского района», — рассказал врио главы ЛНР в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

В январе Евросоюз одобрил новый пакет военной помощи Украине в размере €500 млн. 3 февраля США объявили о пакете военной помощи Киеву на $2,175 млрд. С момента начала российской военной операции Вашингтон выделил Киеву помощи на $29,3 млрд.

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