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16:38 (мск), источник: © РИА Новости

Американский журналист: «Северные потоки» заминировали водолазы из США

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы, сообщил на своем сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.

Источник: The Danish Armored Forces

Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток».

Сеймур Херш

По словам Херша, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Как отметил журналист, президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.

«В ходе обсуждений главный вопрос был — как не оставить улик», — рассказал он.

На просьбу предоставить комментарий представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что «это ложь и полный вымысел». В свою очередь, Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, ответила примерно в таком же ключе, уточнил Херш.

Он также добавил, что к организации диверсий причастен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который создал по поручению Байдена межведомственную группу для разработки плана, а в декабре 2021 года созвал с ней совещание.

ВМС США, со своей стороны, предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем, подчеркнул журналист.

«Северный поток» — экспортный трубопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.

С конца августа прошлого года поставки газа по «Северному потоку» были остановлены. «Газпром» объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая».

В конце сентября сразу на двух «Северных потоках» прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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