Американский журналист: «Северные потоки» заминировали водолазы из США

По словам Херша, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.
Как отметил журналист, президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.
«В ходе обсуждений главный вопрос был — как не оставить улик», — рассказал он.
На просьбу предоставить комментарий представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что «это ложь и полный вымысел». В свою очередь, Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, ответила примерно в таком же ключе, уточнил Херш.
Он также добавил, что к организации диверсий причастен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который создал по поручению Байдена межведомственную группу для разработки плана, а в декабре 2021 года созвал с ней совещание.
ВМС США, со своей стороны, предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем, подчеркнул журналист.
«Северный поток» — экспортный трубопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.
С конца августа прошлого года поставки газа по «Северному потоку» были остановлены. «Газпром» объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая».
В конце сентября сразу на двух «Северных потоках» прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.