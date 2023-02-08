Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на «Северных потоках»

Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на «Северных потоках», создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
«Конечно, это был я», — сообщил Херш.
Подробности работы над материалом он сообщить отказался, не указав также, кто является его источником.
В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.