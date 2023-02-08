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17:37 (мск), источник: © РИА Новости

Журналист Херш подтвердил авторство статьи о взрывах на «Северных потоках»

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на «Северных потоках».

Источник: Lehigh University

Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на «Северных потоках», создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.

«Конечно, это был я», — сообщил Херш.

Подробности работы над материалом он сообщить отказался, не указав также, кто является его источником.

В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.

Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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