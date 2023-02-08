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8 февраля: главное за день
18:45 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган: число погибших после землетрясения в Турции выросло до 9057

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших после землетрясения в стране выросло до 9057. Его слова передает агентство Anadolu.

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Как уточнил турецкий лидер, в результате подземных толчков в Турции были ранены 52979 человек и разрушены 6444 зданий.

Ранее Эрдоган сообщал о 8574 погибших.

6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений. По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков.

Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что землетрясение в Турции стало самым сильным с 1939 года. Он объявил общенациональный семидневный траур по 12 февраля включительно.

Днем 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) публиковал данные об очередном землетрясении магнитудой 4,5 в центральной части Турции, неподалеку от города Газиантеп.

Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
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