Эрдоган: число погибших после землетрясения в Турции выросло до 9057

Как уточнил турецкий лидер, в результате подземных толчков в Турции были ранены 52979 человек и разрушены 6444 зданий.
Ранее Эрдоган сообщал о 8574 погибших.
6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений. По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков.
Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что землетрясение в Турции стало самым сильным с 1939 года. Он объявил общенациональный семидневный траур по 12 февраля включительно.
Днем 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) публиковал данные об очередном землетрясении магнитудой 4,5 в центральной части Турции, неподалеку от города Газиантеп.