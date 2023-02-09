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01:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Планировавшие теракт в Ставрополье боевики ликвидированы

Боевиков, которые планировали теракт на железнодорожной станции, ликвидировали во время контртеррористической операции на хуторе Петровский в Ставропольском крае. Об этом сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК сообщили, что боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Во время столкновения с сотрудниками спецслужб они были ликвидированы.

В НАК утверждают, что боевики готовили теракт на железнодорожной станции. Сколько боевиков уничтожено, не уточняется.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местного населения в ходе столкновения нет. На месте проводятся следственные действия.

С 20:00 мск 8 февраля на территории хутора Петровский ввели режим контртеррористической операции. Согласно ФЗ «О противодействии терроризму», на территории проведения КТО осуществляются проверка документов, досмотр на въезде и выезде, а также может быть ограничен доступ людей и транспорта.

Олеся Павленко

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