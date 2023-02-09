В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет

«Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания», — пояснили в «Ростехе».
В корпорации уточнили, что сейчас идет оформление соответствующих документов, после которого можно начинать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство.
Ручная дымовая граната универсальная разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн «Калашников») для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне, а также от оружия с тепловизионными системами прицеливания.
В РДГ-У реализован комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны, граната оснащена курящимся элементом, позволяющим подпитывать завесу длительное время. Разработку уже запатентовали.