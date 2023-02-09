06:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Из-за взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске обрушились два подъезда
В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске обрушились два подъезда. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области. В пресс-службе МЧС России также сообщили о ликвидации открытого горения на месте взрыва.