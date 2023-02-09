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06:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске обрушились два подъезда

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске обрушились два подъезда. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области. В пресс-службе МЧС России также сообщили о ликвидации открытого горения на месте взрыва.

«Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется», — сказано в сообщении СКР.

Число пострадавших при взрыве выросло до семи, среди них — один несовершеннолетний, пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах. Разбор завалов продолжается, под ними могут находиться люди.

Также ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что жители дома неоднократно жаловались на запах газа. В мэрии Новосибирска агентству сообщили, что дом будет расселен. В нем находится 60 квартир.

Утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже взорвался газ. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. На месте взрыва начался пожар, площадь возгорания составляет 300 кв. м. Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщал об обрушении одного подъезда.

Олеся Павленко

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