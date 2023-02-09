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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной

ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Покидая свои позиции в районе населенного пункта Кременная, военнослужащие вооруженных формирований Украины начали устанавливать в большом количестве как противопехотные, так и противотанковые минные заграждения. Установка идет не только штатных боеприпасов, но и самодельных взрывных устройств», — сказал он.

Марочко добавил, что отмечаются случаи установки мин-ловушек — минирование тел погибших украинских силовиков, а также орудий и техники, которые ВСУ не могут эвакуировать с поля боя.

Накануне он рассказал, что российские войска успешно наступают в районе Кременной, а украинская армия несет там существенные потери. По его словам, только за сутки ВСУ потеряли на этом направлении две сотни бойцов. Это заставляет украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области.

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