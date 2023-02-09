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14:22 (мск), источник: © РИА Новости

ISW: российская армия перехватила инициативу на Украине

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Российские войска продолжают атаковать оборонительные рубежи ВСУ и нарастили темпы операций вдоль Сватово — Кременная в ЛНР», — говорится в публикации.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.

В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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