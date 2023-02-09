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14:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело за клевету на Екатерину Мизулину

В отношении блогера Некоглая (Nekoglai, настоящее имя — Николай Лебедев) возбуждено уголовное дело по статье о клевете за распространение недостоверной информации о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщила сама Мизулина в Telegram-канале.

«В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ “Клевета”», — сообщила Екатерина Мизулина.

По словам Екатерины Мизулиной, действия Лебедева — «попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества».

8 ноября 2022 года Николай Лебедев опубликовал видео в TikTok, в котором пытался повторить действия российского военнослужащего, откидывавшего гранаты. Екатерина Мизулина назвала молодого человека «выродком» и заявила о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру. Николай Лебедев был задержан в тот же день, а впоследствии осужден, но не за дискредитацию ВС РФ, а за нарушение правил въезда в Россию. 24 ноября он улетел в Молдавию.

Лебедев сообщил «Ъ», что обратился в Следственный комитет и прокуратуру с требованием разобраться с его избиением в полиции, о котором он рассказал в видео на YouTube. В своем избиении блогер винит Екатерину Мизулину, которая «написала запрос и устроила эти пытки и депортацию».

Милена Костерева

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