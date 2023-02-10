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16:17 (мск), источник: © РИА Новости

WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и Пол Сонн.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине», — заявили журналисты.

Обозреватели заверили, что эта информация подтверждена тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, а также официальными лицами в США.

В статье говорится, что ВСУ «почти никогда» не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для «ударов по российским позициям» из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.

«Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели и место, по которым они хотят нанести удар, эта информация затем отправляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам о более точных координатах. По словам чиновника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не открывают огонь», — уточняется в материале.

Источник газеты также добавил, что наведение осуществляется через «американское оборудование на территории одной из стран НАТО» и назвал этот процесс «очень оперативным».

Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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