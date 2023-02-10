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05:10 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 13

Найдено тело еще одного человека.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Тело еще одного погибшего нашли в Новосибирске после взрыве бытового газа в пятиэтажке. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Число погибших выросло до 13», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве региона подтвердили гибель 12 человек. Еще 9 человек пострадали.

Взрыв газа произошел утром в четверг в жилом пятиэтажном панельном доме на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда. 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар. СК возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль. Силовики задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис». Они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

В регионе 10 февраля объявлен траур.

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