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07:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Харькове повреждены объекты критической инфраструктуры, наблюдаются перебои со светом

На Украине в Харькове повреждены объекты критической инфраструктуры.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее там прозвучало 10 взрывов. В некоторых районах города начались перебои с электроэнергией. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Синегубов также сообщает, что на местах взрывов работают экстренные службы. Масштаб разрушений пока неясен.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в украинских городах Днепр, Запорожье и Харьков. В Харькове прозвучало не меньше десяти взрывов.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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