Советник Пушилина заявил, что ВС РФ держат дороги возле Артемовска под огневым контролем

«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — сказал он.
По его мнению, в ближайшее время украинские формирования попадут в оперативное окружение. В этом случае, по словам Кимаковского, они будут обречены на то, чтобы сдать Артемовск.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах Артемовска, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.
Как сообщило в четверг со ссылкой на представителей властей США и стран Евросоюза агентство Блумберг, западные страны советуют Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться поступления обещанных танков Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.