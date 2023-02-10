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09:36 (мск), источник: ТАСС

Советник Пушилина заявил, что ВС РФ держат дороги возле Артемовска под огневым контролем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Все дороги возле Артемовска (украинское название — Бахмут) находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил в пятницу ТАСС советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги. Понятно, что есть не только основные дороги, что можно передвигаться вдоль лесополос, по грунтовым дорогам — то есть дороги поступления резервов, подкрепления и боеприпасов у украинских вооруженных формирований есть, но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», — сказал он.

По его мнению, в ближайшее время украинские формирования попадут в оперативное окружение. В этом случае, по словам Кимаковского, они будут обречены на то, чтобы сдать Артемовск.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах Артемовска, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.

Как сообщило в четверг со ссылкой на представителей властей США и стран Евросоюза агентство Блумберг, западные страны советуют Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться поступления обещанных танков Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

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