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11:47 (мск), источник: © РИА Новости

В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. В городе Часов Яр около Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие разговаривающие в основном на английском языке», — уточнил он.

По словам Марочко, наемники носят различную форму без знаков различия.

«При себе имеют стрелковое оружие образца НАТО», — добавил подполковник ЛНР в отставке, ссылаясь на собственные источники.

В среду об участии в боях за Артемовск большого количества иностранных наемников на стороне ВСУ сообщил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения «высокопоставленные» солдаты удачи из стран НАТО, для эвакуации которых украинские войска пытаются прорваться в населенный пункт.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.

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