Четверо россиян погибли при землетрясении в Турции

«С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — сказано в сообщении МЧС.
Позже спасатели обнаружили тело еще одного россиянина.
«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка. Также нашли тело второго ребенка без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о погибшем под завалами мужчине, однако МИД эту информацию опроверг. О том, что под завалами в Хатае может находиться семья россиян, СМИ сообщили в среду, 8 февраля.
«Группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, отправилась в город Хатай для обследования дома, под завалами которого может находиться семья россиян: женщина и двое детей», — было сказано в сообщении МЧС.
Накануне, 9 февраля, в МЧС сообщили, что их предполагаемое местонахождение было определено.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.
По последним данным управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), в результате произошедшего погибли 18 342 человека, пострадали 74 242 человека. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. 7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.
Как писали ранее «Ведомости», экономические издержки землетрясения в Турции, по оценкам Геологической службы США, могут составить около 2% ВВП (по официальным данным, за 2021 г. он составил $819,04 млрд, показатели 2022 г. не объявлялись). Больше всего пострадала провинция Газиантеп, которую называют экономическим центром юга Турции.