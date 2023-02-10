Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
52Главные события 2022 года в фотографиях
12:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы уничтожили подразделение украинских боевиков под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Группа украинских пехотинцев, направленных в качестве подкрепления на позиции ВСУ под Авдеевкой, уничтожена при артиллерийском налете российской армии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Вчера украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Разведка ВС России зафиксировала перемещение военных и передала координаты их местоположения артиллеристам, которые по ним провели обстрел с применением пушек калибра 152 миллиметра «Гиацинт».

По словам корреспондента агентства, кадры видеосъемки с применением тепловизора позволяют констатировать полную ликвидацию группы военнослужащих.

Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, поэтому противник «будет упираться», не считаясь с потерями.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Достигли большего, чем за полгода'. Что происходит на фронтах СВО
'Это все изменит'. Власти Молдавии перешли черту
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта