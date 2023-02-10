Российские силы уничтожили подразделение украинских боевиков под Авдеевкой

Вчера украинское командование направило подразделение в соответствующий укрепрайон. Разведка ВС России зафиксировала перемещение военных и передала координаты их местоположения артиллеристам, которые по ним провели обстрел с применением пушек калибра 152 миллиметра «Гиацинт».
По словам корреспондента агентства, кадры видеосъемки с применением тепловизора позволяют констатировать полную ликвидацию группы военнослужащих.
Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, поэтому противник «будет упираться», не считаясь с потерями.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.