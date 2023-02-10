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10:54 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметра по Петровскому району Донецка и 15 мин калибра 120 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:55 (совпадает с мск) — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 мин калибром 120 мм; 10:05 — населенный пункт Дальнее — город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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