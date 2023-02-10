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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник

Губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об очередном сбитом беспилотном летательном аппарате вооруженных сил Украины.

Спецоперация на Украине

Беспилотник был сбит над территорией Брянского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Вчера, 9 февраля, господин Богомаз сообщил о десяти сбитых украинских беспилотниках. Обломки одного из них упали на строящийся дом в Брянском районе.

Территория Брянской области подвергается обстрелам с начала специальной военной операции. До трех последних атак об обстрелах не сообщалось неделю. В последний раз 3 февраля системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты. Тогда же повышенный уровень террористической опасности в регионе продлили бессрочно.

Сергей Толмачев, Воронеж

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