МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в совершении преступления. По ее словам, он причастен к похищению политика, который впоследствии был убит.
В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из его автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. С тех пор о судьбе экс-депутата ничего не известно. Выдвигалась версия, что похищение могло быть связано с его долгами.
Горячев был избран депутатом Госдумы в 1993 году, был членом комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Выборы в парламент второго созыва он проиграл.