Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
52Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли дело о похищении бывшего депутата Госдумы Марка Горячева, которого увезли насильно в 1997 году и с тех пор он исчез. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в совершении преступления. По ее словам, он причастен к похищению политика, который впоследствии был убит.

В марте 1997 года трое неизвестных напали на Горячева, вытащили его из его автомобиля и насильно пересадили в машину марки «Жигули», после чего скрылись. С тех пор о судьбе экс-депутата ничего не известно. Выдвигалась версия, что похищение могло быть связано с его долгами.

Горячев был избран депутатом Госдумы в 1993 году, был членом комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Выборы в парламент второго созыва он проиграл.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кадыров: СВО закончится до конца года, и Запад встанет на колени перед Россией
Зеленский заявил об изменившемся Макроне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование