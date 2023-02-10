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11:29 (мск), источник: Ведомости

«Укрэнерго» сообщила об обстреле нескольких объектов инфраструктуры

Несколько объектов высоковольтной инфраструктуры находятся под обстрелом, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Спецоперация на Украине

«Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», — сказано в сообщении.

В «Укрэнерго» отметили, что применяют аварийные отключения, чтобы сохранить энергосистему страны, и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена сегодня на всей территории Украины. Она действует в некоторых регионах с 09:27 мск. В областной администрации Киева сообщили о работе системы ПВО.

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