«Укрэнерго» сообщила об обстреле нескольких объектов инфраструктуры

«Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», — сказано в сообщении.
В «Укрэнерго» отметили, что применяют аварийные отключения, чтобы сохранить энергосистему страны, и призвали жителей оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога объявлена сегодня на всей территории Украины. Она действует в некоторых регионах с 09:27 мск. В областной администрации Киева сообщили о работе системы ПВО.