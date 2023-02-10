11:40 (мск), источник: © РИА Новости
В Киеве, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге прогремели взрывы
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Взрывы раздаются в Киеве и Харькове, воздушная тревога объявлена по всей стране, передает украинское издание «Страна.ua».
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«Взрывы в Харькове. Также сообщают о взрывах в Киеве», — говорится в сообщении журналистов в Telegram.
Компания «Укрэнерго» подтвердила повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры в нескольких регионах.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре, после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке властей, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.