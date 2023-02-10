Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строгого режима

Сергей Фургал эмоционально отреагировал на приговор. «Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — сказал он.
Защита намерена обжаловать приговор и добиться оправдания всех фигурантов дела. «Права Фургала Сергея Ивановича систематически нарушались в суде. Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия», — сказал адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян ТАСС.
Следствие считает, что в 2004—2005 годах Сергей Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. СКР утверждает, что они мешали вести бизнес господину Фургалу.
2 февраля суд присяжных признал Сергея Фургала и других фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура запрашивала 23 года колонии для господина Фургала, 10,5 лет — для Марата Кадырова, 17 лет — для Андрея Палея и 22 года — для Андрея Карепова. Сергей Фургал и другие фигуранты дела не признали свою вину.