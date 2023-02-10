Геологи нашли новый слой мантии, связанный с землетрясениями Там своя астеносфера
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строгого режима

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале 2000-х. Его подельникам Марату Кадырову назначили 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Палею — 17 лет, Андрею Карепову — 21 год колонии.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Фургал эмоционально отреагировал на приговор. «Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — сказал он.

Защита намерена обжаловать приговор и добиться оправдания всех фигурантов дела. «Права Фургала Сергея Ивановича систематически нарушались в суде. Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия», — сказал адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян ТАСС.

Следствие считает, что в 2004—2005 годах Сергей Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. СКР утверждает, что они мешали вести бизнес господину Фургалу.

2 февраля суд присяжных признал Сергея Фургала и других фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура запрашивала 23 года колонии для господина Фургала, 10,5 лет — для Марата Кадырова, 17 лет — для Андрея Палея и 22 года — для Андрея Карепова. Сергей Фургал и другие фигуранты дела не признали свою вину.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский рассказал, как уговорил Шольца помогать Украине
Что известно про уникальное двухдневное обращение Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование