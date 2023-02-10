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Спецоперация на Украине
14:11 (мск), источник: РБК

Старовойт рассказал об обстреле точек ВСУ из Курской области

В Глушковском районе российские военные ведут огонь по точкам расположения Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале, попросив местных жителей соблюдать спокойствие.

Курская область наряду с другими приграничными регионами с начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. В последний раз глава региона сообщил об обстреле района подстанции в поселке Теткино.

«Из-за обстрела пропало электроснабжение в Теткино и в соседнем селе Попово-Лежачи. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он.

В начале февраля Старовойт доложил, что с начала военной операции в Курской области из-за обстрелов со стороны Украины повреждено около 400 жилых домов, а также пять школ, детский сад и больница. По его оценкам, на восстановительные работы регион планирует потратить около 400 млн руб.

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