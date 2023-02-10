Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра

По данным ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили группу, пытавшуюся на лодке подойти к левому берегу Днепра, который обороняют подразделения российских десантников и мотострелков.
«По средствам связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона. Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ», — рассказали в министерстве.
Как уточняется, для предотвращения подхода противника к урезу воды российские военные регулярно обстреливают противоположный берег из стрелкового оружия.