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14:56 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Херсонской области военнослужащие отразили высадку украинских диверсантов на левобережье Днепра, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили группу, пытавшуюся на лодке подойти к левому берегу Днепра, который обороняют подразделения российских десантников и мотострелков.

«По средствам связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона. Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ», — рассказали в министерстве.

Как уточняется, для предотвращения подхода противника к урезу воды российские военные регулярно обстреливают противоположный берег из стрелкового оружия.

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