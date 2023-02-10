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15:06 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений “Западной” группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», — говорится в сводке.

Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области.

Потери противника составили:

—более 70 военнослужащих;
—две боевые машины пехоты;
—два автомобиля;
—гаубица Д-30;
—артиллерийская система М777 производства США.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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