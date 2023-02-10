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18:54 (мск), источник: ТАСС

В Иране задержали подозреваемых в атаке на объект Минобороны в Исфахане

ТАСС, 10 февраля. Подозреваемые в совершении атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане 29 января 2023 года задержаны. Об этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на совместное заявление Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Источник: AP 2022

«В тесном сотрудничестве со спецназом, министерством разведки и КСИР, а также при содействии министерства обороны и поддержке ВС, были установлены и задержаны главные подозреваемые в неудавшейся попытке диверсии в одном из промышленных центров Минобороны в Исфахане», — говорится в заявлении ведомств, которое приводит IRNA.

В заявлении подчеркивается, что в связи с продолжающимся расследованием дела дополнительная информация не раскрывается. На данный момент доказана причастность к этой атаке израильских наемников, передает агентство.

29 января агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило о совершении неудачной атаки на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.

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