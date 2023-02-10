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20:23 (мск), источник: ТАСС

Аргентина отказала во въезде беременным россиянкам из-за сомнений в мотивах поездки

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 февраля. /ТАСС/. Миграционная служба Аргентины отказала во въезде шести беременным россиянкам из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки. Об этом сообщила в пятницу глава ведомства Флоренсия Кариньяно.

Источник: AP 2022

«Есть алгоритм действий для решений ситуаций с обоснованным подозрением в предоставлении ложных данных о туристической цели поездки. Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм», — сказала она в эфире телеканала Todo Noticias.

Кариньяно отметила, что начиная с августа 2022 года заметно увеличился поток российских граждан в Аргентину, особенно беременных, которые оформляют вид на жительство после рождения ребенка, который автоматически становится гражданином Аргентины.

«Вчера только на одном рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines прилетели 33 гражданки России, которые находились на 32−34 неделе беременности», — добавила она.

Ранее заведующий консульским отделом Георгий Полин подтвердил ТАСС, что в аэропорту столицы Аргентины находятся шесть беременных россиянок, которым было отказано во въезде. Одна из девушек находит в зоне вылета аэропорта с 7 февраля. Адвокаты россиянок добиваются отмены решения, российское консульство помогает девушкам с предметами первой необходимости.

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