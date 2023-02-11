Застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса беременным россиянкам разрешили въехать в Аргентину

10 февраля стало известно, что шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. Они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Как поясняла глава миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно, женщинам отказали во въезде из-за того, что они назвали ложную цель для визита в страну.
«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — сказал Кристиан Рубилар.
Как пишет телеканал C5N, суд разрешил въезд россиянкам по гуманитарным причинам. В решении суда отмечается, что все они находятся на поздних сроках беременности.
При этом в постановлении суда дополнили, что решение Миграционной службы было правильным, так как россиянки утверждали, что въезжают в Аргентину в качестве туристов.
После начала военной операции вырос поток россиян, которые отправляются для родов в Аргентину. Согласно законодательству, новорожденные получают гражданство Аргентины по праву рождения. В будущем гражданство страны также могут получить и родители детей. В посольстве России в Аргентине говорили, что в 2022 году для родов в страну приехали от 2 тыс. до 2,5 тыс. россиянок. По их оценке, в 2023 году их число вырастет до 10 тыс. человек.