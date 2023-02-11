Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ под Херсоном

«Вчера артиллерийским огнем в районе села Токаревка уничтожены РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа “пикап”. Потери — трое погибших военных ВСУ, двое раненых», — уточнил собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом.
«Потери — четверо погибших военных ВСУ, трое получили ранения», — добавил он.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.