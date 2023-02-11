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14:08 (мск), источник: Газета.Ру

В турецкой провинции Хатай после землетрясения засняли разлом шириной более 200 метров

Тектонический разлом шириной 200 метров и глубиной 30 метров образовался после землетрясения в турецкой провинции Хатай. Об этом сообщает агентство IHA Haber.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что масштабный провал в земле возник в оливковом поле, разделив его на две части. В подтверждение случившемуся журналисты разместили кадры, снятые с квадрокоптера.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии, где также погибли люди, в Иране и ряде других стран региона.

Гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар заявил, что это землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.

По последним данным, в Турции жертвами катастрофы стали свыше 20 тысяч человек, пострадали более 80 тысяч.

Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
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