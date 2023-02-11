В турецкой провинции Хатай после землетрясения засняли разлом шириной более 200 метров

Отмечается, что масштабный провал в земле возник в оливковом поле, разделив его на две части. В подтверждение случившемуся журналисты разместили кадры, снятые с квадрокоптера.
Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии, где также погибли люди, в Иране и ряде других стран региона.
Гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар заявил, что это землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.
По последним данным, в Турции жертвами катастрофы стали свыше 20 тысяч человек, пострадали более 80 тысяч.