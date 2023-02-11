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16:15 (мск), источник: © РИА Новости

В контуре корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В контуре корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, сообщили в Роскосмосе.

Источник: Reuters

Инцидент подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП.

Переходной люк корабля уже закрыли.

«“Прогресс МС-21” изолирован от общего объема МКС», — указали в «Роскосмосе».

В госкорпорации уточнили, что температура и давление на МКС остаются в норме, экипажу ничего не угрожает. Причины разгерметизации выясняются.

Затопление корабля запланировано на 18 февраля, все грузы уже находятся в «Прогрессе МС-21». В госкорпорации подтвердили, что его выведут с орбиты согласно первоначальному плану.

Кроме того, инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-22» и на дальнейшую программу пилотируемых полетов.

В пресс-службе «Роскосмоса» уточнили РИА Новости, что разгерметизация произошла в контуре теплоносителя грузового корабля. Такой инцидент имел место ранее на корабле «Союз МС-22».

Разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.

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