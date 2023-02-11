«Роскосмос» назвал причину разгерметизации «Прогресса МС-21»

Видео его обращения предоставила пресс-служба «Роскосмоса».
Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что в контуре теплоносителя грузового корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация.
«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожа с тем, что произошло у нас с кораблем в середине декабря», — сказал Крикалев.
По его словам, так же, как и с кораблем «Союз МС-22», «Роскосмос» проведёт анализ возможной причины разгерметизации.
«Самое главное нам сейчас — убедиться, что это не систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на следующих кораблях», — добавил Крикалев.
Разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.