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20:10 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» назвал причину разгерметизации «Прогресса МС-21»

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На грузовике «Прогресс МС-21» произошла утечка теплоносителя, как и на «Союзе МС-22» в декабре, «Роскосмос» проанализирует возможную причину инцидента, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Источник: Reuters

Видео его обращения предоставила пресс-служба «Роскосмоса».

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что в контуре теплоносителя грузового корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожа с тем, что произошло у нас с кораблем в середине декабря», — сказал Крикалев.

По его словам, так же, как и с кораблем «Союз МС-22», «Роскосмос» проведёт анализ возможной причины разгерметизации.

«Самое главное нам сейчас — убедиться, что это не систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на следующих кораблях», — добавил Крикалев.

Разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.

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